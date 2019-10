Tottenham, è Bayern-Real per Eriksen: tentativo dei bavaresi a gennaio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Christian Eriksen diventerà l'oggetto del desiderio del mercato di gennaio. Per non perderlo a parametro zero infatti il Tottenham intende cederlo nella prossima sessione di calciomercato e sul danese ci sono da tempo Real Madrid e Juventus. In questo scenario però, secondo le indiscrezioni di SPORT1, è pronto ad inserirsi il Bayern Monaco che vuole fare un tentativo a gennaio e strapparlo subito alla concorrenza.