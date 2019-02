© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Ovviamente è una grande delusione, oggi era una buona opportunità per noi e ci siamo persi, è stata una partita difficile, ci aspettavamo una battaglia", così il portiere del Tottenham, Hugo Lloris, ha commentato la sconfitta per 2-1 contro il Burnley. E il francese poi ha aggiunto: "Eravamo in partita: abbiamo fatto una bella lotta ed è stato difficile mantenere la palla sul campo perché il campo era asciutto e ventoso. Abbiamo subito il primo gol e ha reso le cose più difficili, soprattutto quando si concede un angolo che non esiste ma fa parte del gioco".