Tottenham, Lo Celso: "A Mourinho serve tempo nonostante l'avvio"

Il centrocampista del Tottenham Giovani Lo Celso ha parlato a Sky Sport UK delle sensazioni dopo l'arrivo di José Mourinho: "Sappiamo tutti che serve tempo quando arriva un nuovo allenatore con un nuovo staff. E' necessario per assimilare le nuove idee e i nuovi metodi di lavoro. La vittoria all'esordio ci ha dato fiducia e morale, non solo a noi ma anche a Mourinho stesso. Ripeto, servirà tempo per vedere in campo le idee di Mourinho, ma l'inizio è incoraggiante".