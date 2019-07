© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell'Inghilterra Eric Dier salterà il tour in Asia con il Tottenham a causa di un infortunio. Gli Spurs infatti hanno comunicato che il venticinquenne resterà a Londra per risolvere un problema rilevato durante le valutazioni mediche nel primo giorno di ritiro della nuova stagione. Non si tratta comunque di un problema grave.