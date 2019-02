© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Brutta sconfitta rimediata dal Tottenham, battuto 2-1 dal Burnley. Dopo la gara Mauricio Pochettino ha detto: "Ora che siamo tutti rilassati è difficile da spiegare.

Quello che è successo sul campo rimane in campo, non possiamo incolpare nessuno, io sono il primo, ho bisogno di incolpare solo me stesso. Certo che non sono una persona a cui piace lamentarsi troppo ma sapevo prima che questo match sarebbe stato decisivo. Oggi abbiamo perso a causa dei nostri errori, dovremmo fare meglio e alla fine dobbiamo dare la colpa a noi stessi".