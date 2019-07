Tottenham, Pochettino: "Non so se il club sta trattando Bale"

© foto di Imago/Image Sport

Intervistato al termine dell’amichevole contro la Juventus, il tecnico del Tottenham Mauricio Pochettino ha parlato del futuro di Gareth Bale, in uscita dal Real Madrid: “Ho letto qualcosa sui giornali, ma non so se il club sta trattando giocatore o se lo stanno trattando altri club. Questo non è mio lavoro, è il presidente che deve cercare di creare la miglior rosa possibile”.