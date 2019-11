© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un punto di non ritorno. In Inghilterra sono sicuri che Mauricio Pochettino rischi la panchina nel caso dovesse perdere contro il West Ham dopo la sosta. Il tecnico argentino dovrà convincere la società di essere in grado di portare la barca in salvo dopo un inizio di stagione piuttosto burrascoso. Lo riporta il Daily Telegraph.