© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'attaccante del Tottenham, Harry Kane, ha subito uno strappo al muscolo sinistro del tendine del ginocchio durante la sconfitta per 1-0 a Southampton. Lo ha annunciato nelle ultime ore il club di Londra, senza fornire una tempistica per il recupero ma annunciando che "il nostro personale medico continuerà a rivedere l'infortunio con il trattamento in corso".