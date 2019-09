© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jan Vertonghen, difensore del Tottenham, potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con gli Spurs. Secondo FottballInsider, il giocatore 32enne non avrebbe ancora ricevuto nessun segnale dal club che quindi starebbe pensando a un suo addio a fine stagione o addirittura a gennaio.