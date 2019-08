Tuchel: "Neymar? Situazione inquietante, non gioca se non c'è chiarezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa della vigilia in casa Paris Saint-Germain. L'allenatore dei parigini, Thomas Tuchel, ha parlato così in vista della gara col Tolosa: "Draxler, Kehrer e Ander Herrera non saranno disponibili domani. Neymar? Finché la sua situazione non sarà chiara, Neymar non potrà giocare. Se domani sarà chiara, allora sarà in grado di scendere in campo con noi. La situazione al momento è inquietante". L'attaccante brasiliano è ormai da settimane al centro di un caso di mercato che vede coinvolte anche Barcellona, Real Madrid e Juventus.