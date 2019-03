© foto di J.M.Colomo

"Tutte le strade portano a Kylian Mbappé". Lo scrive AS sul mercato del Real Madrid. Il Paris Saint-Germain ha risolto la questione con la UEFA per il Fair Play Finanziario ma per non incorrere in nuove problematiche, deve chiaramente cedere per far quadrare i conti. I Blancos sanno già che i parigini opporranno ogni tipo di resistenza per non farlo partire ma il ventenne è il grande sogno, il grande obiettivo di Florentino Perez. Che è disposto a tutto per prenderlo e il fatto che il PSG debba vendere per 150 milioni di euro, aiuta il Presidente del Madrid nell'obiettivo.