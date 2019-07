UFFICIALE: Angers, la punta Guillaume va in prestito al Valenciennes

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Appena rientrato all'Angers dal periodo trascorso in prestito al Nimes Olympique, per l'attaccante belga Baptiste Guillaume è subito tempo di fare le valigie e prepararsi ad una nuova esperienza in prestito. Il Valenciennes, società di seconda serie francese, ha infatti annunciato l'acquisto a titolo temporaneo della punta classe '95. Ecco la comunicazione data a Twitter.