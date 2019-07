L'Aston Villa rende noto l'acquisto di Björn Engels, difensore belga di 24 anni, proveniente dall'Olympiacos anche se nell'ultima stagione ha militato in prestito al Reims.

— Aston Villa (@AVFCOfficial) July 16, 2019