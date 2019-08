UFFICIALE: Aston Villa, Hepburn-Murphy ceduto in prestito al Tranmere

Rushian Hepburn-Murphy saluta momentaneamente l'Aston Villa e va a fare esperienza al Tranmere Rovers. L'attaccante classe 1998 si trasferisce in prestito per una stagione, questo l'annuncio dei 'Villans':

