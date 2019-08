Mediante i propri canali ufficiali di comunicazione, l'Aston Villa ha annunciato di aver rinnovato il contratto di un proprio calciatore. Si tratta di Ahmed Elmohamady, terzino egiziano di 31 anni che ha prolungato il suo rapporto con i Villans ad una nuova scadenza, posta un anno più in là rispetto al precedente accordo, ora fino al 30 giugno 2021. Ecco la comunicazione ufficiale diffusa tramite i profili social della società inglese.

We are delighted to announce that @Elmo_27 has signed a one-year contract extension with the club. ✍️

Details 👉 https://t.co/3PXLVZkUYI#PL #AVFC pic.twitter.com/incFE1aiwj

— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 22, 2019