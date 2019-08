Lo aveva anticipato lo stesso giocatore con un post accorato, e pochi istanti dopo l'ha confermato anche il Bordeaux. Dopo otto anni di militanza nel club in cui ha svolto la trafila giovanile, è arrivato il momento dei saluti per Valentin Vada. Il centrocampista argentino classe '96 lascia la Francia a titolo definitivo, e si accasa in seconda serie spagnola, nell'Almeria, club con cui ha firmato un contratto della durata di cinque stagioni.