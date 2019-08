UFFICIALE: Borussia Mönchengladbach, preso Bensabaini dal Rennes

La sua uscita dalla rosa del Rennes, anche e soprattutto dopo le parole del presidente Letang ("Se non rinnova dovremo cederlo"), sembrava in procinto di essere realizzata, e adesso è stata concretizzata e resa ufficiale: Ramy Bensebaini è un nuovo difensore del Borussia Moenchengladbach. Il laterale mancino algerino classe '95, seguito in passato anche dal Napoli, è stato acquistato dal BMG per circa 8 milioni di euro, ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.