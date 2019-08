© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Celtic riaccoglie una sua vecchia conoscenza tra i pali, salutando il ritorno di Fraser Forster, 31enne estremo difensore inglese che lascia provvisoriamente il Southampton e torna al Celtic Park a cinque anni di distanza dal momento in cui se ne era andato, proprio per approdare in forza ai Saints. Trasferimento in prestito per la prossima stagione, di seguito ecco il tweet mediante cui il Celtic ha ufficializzato la notizia.