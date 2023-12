Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato di aver rinnovato il contratto del portiere Fraser Gerard Forster. Il 35enne inglese ha firmato fino al 30 giugno 2025, allungando di un anno la sua permanenza nel club londinese.

"Siamo lieti di annunciare che Fraser Forster ha firmato un nuovo contratto con il Club che durerà fino all'estate del 2025", si legge nel comunicato. "Arrivato dal Southampton nel luglio 2022, l'esperto portiere ha fatto il suo debutto in una partita di Coppa di Lega contro il Nottingham Forest nel novembre 2022, facendo la sua prima presenza in Premier League con il club il mese successivo contro il Brentford.

Da allora, Fraser ha giocato 21 volte con i nostri colori, arrivando a 148 presenze in Premier League (45 volte porta inviolata). Sulla scena internazionale, Fraser ha collezionato fino ad oggi sei presenze con l'Inghilterra, con la sua più recente convocazione arrivata nel marzo 2023".

We are delighted to announce that Fraser Forster has signed a new contract with the Club that will run until the summer of 2025 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 6, 2023