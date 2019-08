Contestualmente al prestito fino a gennaio alla Roma Davide Zappacosta ha siglato anche il rinnovo di contratto con il Chelsea. L'attuale laterale giallorosso ha prolungato fino al giugno 2022 con i Blues.

.@DZappacosta has extended his contract with the Blues and has completed a loan move in Italy until the end of January...

Good luck, Davide! 👊

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 21, 2019