UFFICIALE: Eibar, arriva Quique Gonzalez dal Deportivo La Coruña

C'è un volto nuovo in casa Eibar. Il club basco di Liga ha infatti annunciato tramite i suoi profili ufficiali di comunicazione l'acquisto di Quique Gonzalez, attaccante classe '90 che arriva dal Deportivo La Coruna, autore di 17 gol nell'ultimo torneo di seconda serie. Trasferimento a titolo definitivo, per poco più 3 milioni di euro (come da clausola rescissoria), e contratto fino al 30 giugno 2024.

💥 OFIZIALA 🔥 Eibarrek Quique Gonzalez aurrelaria 2024ra arte fitxatu du, @RCDeportivo-tik. Iaz 17 gol egin zituen Bigarren mailan.

Ongi etorri Quique!