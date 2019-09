© foto di J.M.Colomo

Da qualche ora, ufficialmente, l'espertissimo Asier Riesgo, 36 anni da compere il prossimo ottobre, non è più un portiere dell'Eibar. L'estremo difensore infatti si è accasato nel Girona, in seconda serie spagnola, firmando un contratto valido per la prossima stagione.