Elia Soriano, fratello del calciatore del Bologna Roberto, ha lasciato il Korona Kielce in Polonia per accasarsi al VVV-Venlo in Eredivisie. L'attaccante classe '89, l'anno scorso ha segnato 14 gol in 33 presenze nella massima serie polacca.