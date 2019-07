Fabian Delph saluta il Manchester City. Il centrocampista inglese ha firmato in serata il contratto che lo legherà all'Everton fino al 30 giugno 2022. Il centrocampista inglese aveva già raggiunto il ritiro dei Toffees in Svizzera.

🔵 | "Hopefully we can push together, fans and players, to do something special."

— Everton (@Everton) 15 luglio 2019