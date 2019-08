UFFICIALE: Everton, Mirallas torna in Belgio. L'ex Fiorentina all'Anversa

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È arrivato il tempo di tornare in patria per Kevin Mirallas. L'esperto attaccante belga, rientrato quest'estate all'Everton dopo la stagione trascorsa in Serie A, in prestito alla Fiorentina, lascia ora a titolo definitivo la Premier League per tornare a giocare nel campionato belga. Ne ha infatti annunciato l'acquisto il Royal Anversa, che l'ha acquisito a titolo gratuito e l'ha messo sotto contratto per la prossima stagione.