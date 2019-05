Il Girona non ripartirà da Eusebio Sacristan. L'allenatore, inizialmente legato al club spagnolo fino al 2020, ha deciso di rinunciare all'ultimo anno di contratto in seguito alla retrocessione in Segunda Division. Ingaggiato lo scorso luglio, il 55enne ex mister del Celta Vigo e della formazione B del Barcellona in questa stagione ha collezionato appena 37 punti. Insufficienti per conquistare la permanenza nella Liga.