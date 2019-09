© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prossimo avversario dell'Atalanta in Champions League, nazionale croato ed ex Bologna ed Hellas Verona, Bruno Petkovic è l'ariete della Dinamo Zagabria. E ha rinnovato fino al 2024 col club. "Sono estremamente orgoglioso di veder riconosciuti così i miei sforzi, del fatto che mi sia stato offerto un nuovo accordo. Ringrazio il mio agente e la società, sono orgoglioso e voglio far grandi cose in stagione e anche in Champions League".