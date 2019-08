Pronto il balzo in avanti di carriera per Emil Hansson, attaccante esterno svedese con doppio passaporto norvegese, che ha lasciato a titolo definitivo l'Eredivisie, e il Feyenoord, per approdare nella Bundesliga tedesca. Sarà un nuovo giocatore dell'Hannover, che l'ha annunciato mediante i propri profili ufficiali come settimo nuovo acquisto della sessione. Costo stimato intorno al milione di euro, contratto per le prossime tre stagioni.

Der siebte Neue ist da: #H96 hat Emil #Hansson verpflichtet. ✍️ Der schwedische U21-Nationalspieler wechselt von @Feyenoord aus der niederländischen Eredivisie an den Maschsee. 🤗#NiemalsAllein ⚫⚪💚https://t.co/8dFEGOH38E — Hannover 96 (@Hannover96) August 19, 2019