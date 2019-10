© foto di Stefano Di Bella

La dirigenza dell'Heart of Midlothian, club di Scottish Premiership, ha deciso di cambiare. Gli Hearts hanno infatti esonerato l'allenatore Craig Levein in data odierna, affidando la panchina all'allenatore ad interim Austin MacPhee. Fatali gli ultimi risultati, gli Hearts non vincono in campionato dal 22 settembre e hanno perso ieri 1-0 in casa del St.Johnstone. Per questo la classifica è deficitaria: ultimo posto insieme al St.Mirren, dopo undici giornate solo otto punti in cascina e già -20 dalla coppia di testa formata da Celtic Glasgow e Rangers Glasgow.