L'allenatore svedese Henrik Larsson, una vera e propria icona da giocatore soprattutto con le maglie di Barcellona e Celtic, è tornato ufficialmente sulla panchina dell'Helsingborgs. L'annuncio è stato dato tramite i canali ufficiali della società, che è stata l'ultima in cui ha giocato da calciatore e in cui ha anche già allenato, per quasi due anni dal gennaio 2015 al novembre 2016. Di seguito ecco il tweet contenente l'annuncio ufficiale del club.

📄✍🏼 | Vi hälsar Henrik Larsson varmt välkommen tillbaka till HIF! Läs mer 👉🏼 https://t.co/XXYrcH1pCB pic.twitter.com/o2htJpM1dl — Helsingborgs IF (@HelsingborgsIF) 16 giugno 2019