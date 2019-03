UFFICIALE: Hertha Berlino, blindato il giovane centrocampista Albrecht

L'Hertha Berlino blinda Julian Albrecht. Il talentoso centrocampista classe 2001 ha firmato infatti il suo primo contratto da professionista e nella prossima stagione farà parte in pianta stabile della rosa della prima squadra.

The next Hertha youngster takes the next step 👣

17-year-old Julian #Albrecht will be a first-team player as of the 2019/20 campaign! 👏#hahohe pic.twitter.com/goIibAlYuR

— Hertha Berlin (@HerthaBSC_EN) 26 marzo 2019