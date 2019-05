© foto di Insidefoto/Image Sport

Dal Celtic Glasgow all'Hertha Berlino. Dedryck Boyata ha firmato il contratto con il club tedesco, dopo aver deciso di mettere fine alla sua esperienza in Scozia. L'ex difensore del Manchester City, ha comunicato la Società che milita in Bundesliga, ha firmato un accordo valido per la prossima stagione. Nel corso della sua carriera, Boyata ha collezionato 16 presenze nella nazionale del suo Paese disputando anche le tre gare del girone eliminatorio in occasione del mondiale di Russia 2018.