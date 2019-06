UFFICIALE: Hertha, preso il centrocampista Lowen dal Norimberga

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Hertha Berlino ha annunciato l'acquisto dal Norimberga del centrocampista classe 1997 Eduard Löwen. Ha firmato un contratto a lungo termine, il trasferimento è costato 7 milioni di euro.

Jung, talentiert und in seiner Entwicklung noch lange nicht am Ende: Eduard Löwen wird zur kommenden Saison Herthaner! Willkommen in der Hauptstadt! #hahohe pic.twitter.com/2jmxai9HKK

— Michael Preetz (@michaelpreetz) 13 giugno 2019