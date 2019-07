UFFICIALE: Leeds, due prestiti dalla Premier. Ecco White e Harrison

Il Leeds ha annunciato un doppio arrivo tramite i propri canali ufficiali, con due calciatori che arrivano nella squadra di Championship in prestito dalla Premier League. Si tratta del difensore centrale Ben White (21), che arriva dal Brighton e di Jack Harrison (22), esterno di centrocampo già ad Elland Road nella passata stagione, e tornato nuovamente a titolo temporaneo dal Manchester City. Su quest'ultimo il Leeds ha poi un'opzione per rendere definitivo il trasferimento al termine del campionato 2019/20.

