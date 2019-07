UFFICIALE: Leicester, il portiere Iversen in prestito al Rotherham

Rientrato dalla stagione trascorsa in prestito all'Oldham, il portiere danese Daniel Iversen, classe 1997, lascia ancora una volta il Leicester, di nuovo a titolo temporaneo. Ha infatti annunciato il suo arrivo, per il prossimo campionato di League One - terzo livello del calcio inglese - il Rotherham United. Uno step in avanti, dato che lo scorso anno militava in League Two.