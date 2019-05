È stato uno degli artefici dell'inaspettato e straordinario trionfo in Premier della stagione 2015-16. Christian Fuchs, bandiera del Leicester e pedina imprescindibile per la squadra allora allenata da Claudio Ranieri, ha rinnovato il suo contratto con le Foxes. Il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2020. Il Nazionale austriaco, 33 anni, ha dichiarato: "Sono entusiasta di firmare questo nuovo contratto con il Leicester. È un momento emozionante per tutti, con un nuovo campo di allenamento in costruzione e alcuni fantastici giovani talenti. Vogliamo giocare un buon calcio e continuare a migliorare. Il Club e i nostri tifosi sono sempre stati fantastici con me e voglio restituire questo affetto e la fiducia. Non vedo l'ora di vedere cosa ci riserverà la prossima stagione".

#lcfc defender @FuchsOfficial has extended his contract with the Club until the end of the 2019/20 Premier League season! 🖋 #FuchsSigns — Leicester City (@LCFC) 8 maggio 2019