UFFICIALE: Lipsia, dal Chelsea arriva Ethan Ampadu

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ethan Ampadu è un nuovo giocatore del Lipsia. Il giocatore arriva in prestito dal Chelsea e tornerà in blues al termine della stagione. Il difensore gallese di origini inglesi ha collezionato 7 presenze in Premier League 2 e tre nella scorsa Europa League. Ecco il comunicato ufficiale da parte del club tedesco: