UFFICIALE: Lipsia, Poulsen rinnova fino al 2022

Attraverso i propri canali ufficiali, il Lipsia ha annunciato il rinnovo contrattuale del centravanti Yussuf Poulsen fino al 2022, un anno in più rispetto al precedente accordo. Queste le parole del calciatore danese: "Sono molto contento di continuare a giocare per il Lipsia. Sono cresciuto qui e questo è il motivo per cui sono maggiormente felice di proseguire questo cammino insieme".