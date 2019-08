UFFICIALE: Liverpool, Oxlade-Chamberlain rinnova con i Reds

Alex Oxlade-Chamberlain ha rinnovato il proprio contratto con il Liverpool. Il comunicato ufficiale è stato diramato dalla società inglese sui propri canali: "Sono davvero contento, il rinnovo era in programma da tempo. Sono contento di aver prolungato il mio contratto", queste le parole dell'esterno inglese arrivato dall'Arsenal nel 2017.

✍️🔴@Alex_OxChambo has signed a new long-term deal with the Reds 🙌 pic.twitter.com/xLw0AZlOJs

— Liverpool FC (@LFC) August 22, 2019