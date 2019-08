Attraverso i propri canali ufficiali, il Mainz ha annunciato di aver raggiunto un accordo per il passaggio in prestito secco dell'attaccante nigeriano del Liverpool, Taiwo Awoniyi. Il giocatore firmerà dopo le visite mediche.

✍️ We have agreed a deal to sign Taiwo Awoniyi on loan from @LFC for this season, subject to international clearance and a medical. #UpTheMainz pic.twitter.com/vDCZMVh1Kl

— Mainz 05 English (@Mainz05en) August 6, 2019