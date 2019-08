© foto di Alterphotos/Image Sport

Igor Zlatanovic da qualche settimana è stato ufficialmente aggregato alla rosa del Maiorca, arrivando direttamente dal Radnik Surdulica in Serbia, anche se da qualche ora a questa parte il classe '98 ha lasciato la squadra neo-promossa in Liga, per andare ad accumulare maggior minutaggio altrove. È stato infatti girato in prestito al Numancia, squadra di seconda divisione spagnola.