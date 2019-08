UFFICIALE: Man City, ceduto il giovane Palmer-Brown all’Austria Vienna

Il Manchester City ha ceduto in prestito il giovane Erik Palmer-Brown all’Austria Vienna. Il calciatore si trasferirà in Austria per un anno, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nella scorsa stagione il centrale statunitense ha giocato in prestito al NAC Breda.

