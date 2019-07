© foto di Alterphotos/Image Sport

Manu Garcia, centrocampista offensivo classe '98 lascia a titolo definitivo il Manchester City e torna a giocare in patria e in particolare nel Real Sporting de Gijon, attualmente in seconda serie spagnola, a distanza di sei anni dal momento in cui l'aveva lasciata. Per lui, annunciato sui profili social del club iberico con tanto di emoticon di megafoni, contratto fino al 30 giugno 2024.