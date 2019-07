UFFICIALE: Manchester City, ripreso Angeliño dal PSV Eindhoven

Il Manchester City riabbraccia nuovamente José Angel Esmoris Tasende, meglio noto come Angelino, cresciuto nel settore giovanile della compagine inglese, che aveva lasciato nella scorsa estate per unirsi a titolo definitivo al PSV. Il laterale mancino, preso per una cifra stimata intorno ai 12 milioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023. Di seguito il tweet tramite il quale è stata diffusa la notizia del suo ritorno in Sky Blue.