Juan Mata si lega al Manchester United fino al 2021. L'esterno offensivo spagnolo ha firmato il contratto che lo legherà ai red devils per altri due anni, con l'opzione per un ulteriore anno. Ecco il tweet ufficiale del club inglese:

We can confirm Juan Mata has signed a new contract with #MUFC.

— Manchester United (@ManUtd) 19 giugno 2019