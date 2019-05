UFFICIALE: Marsiglia, addio Rolando. Ex Inter e Napoli senza contratto

Dopo quattro stagioni e 123 partite, il difensore portoghese Rolando ha ufficialmente lasciato l'Olympique Marsiglia. Il centrale di difesa classe '85, che ha vestito tra le altre le casacche di Napoli e Inter, dal primo luglio sarà libero da vincoli contrattuali.

— Olympique Marseille (@OM_English) 24 maggio 2019