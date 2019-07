UFFICIALE: Moi Gomez torna al Villarreal. Contratto per quattro anni

© foto di Alterphotos/Image Sport

"Moi Gomez torna a casa". Così il Villarreal ha annunciato il suo nuovo acquisto, appunto Moises Gomez. Il trequartista classe '94 è cresciuto nel settore giovanile del Submarino Amarillo, da lui lasciato tre anni or sono per andare a fare esperienza altrove. Adesso la squadra spagnola ne ha reso noto il ritorno, dal Real Sporting de Gijon, società di Liga2. Gomez ha firmato un contratto per le prossime quattro stagioni. Ecco l'annuncio dato sui social.