UFFICIALE: Monaco, Vasilyev sollevato dall'incarico di vice presidente

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Dmitry Rybolovlev, presidente del Monaco, ha rilasciato un comunicato ufficiale per sollevare dall'incarico il vice presidente Vadim Vasilyev: "Durante i sei anni di Vasilyev al Monaco abbiamo fatto molta strada insieme. Abbiamo ottenuto molti successi: il club è arrivato nelle prime posizioni per cinque volte, abbiamo vinto la Ligue 1 per la prima volta in 17 anni e abbiamo raggiunto la semifinale di Champions. Tuttavia, nell'ultimo anno, sono stati commessi gravi errori che hanno portato al peggiore rendimento degli ultimi 7 anni. Ho dovuto prendere un certo numero di decisioni difficili ma a mio parere necessarie. In particolare ho richiamato Jardim scusandomi personalmnente per il suo esonero e chiedendogli di tornare. Ho approvato tutte le sue richieste sul mercato. E' arrivato il momento di cambiare e le modifiche non riguarderanno solo i giocatori ma anche i vertici del club. Ho preso personalmente la decisione molto difficile di liberare dall'incarico Vasilyev dal suo incarico di vicepresidente e amministratore delegato del club. Sono molto grato per il suo lavoro e gli auguro il meglio. Il 22 febbraio presenterò il nuovo dirigente che prenderà il suo posto. Non è la prima volta che ci troviamo in un momento di crisi e proveremo a superarlo ancora come successo sette anni fa".