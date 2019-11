Vasilyev, ex vice-presidente del Monaco: "Mbappé giocherà nel Real"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano ulteriori conferme sulla pazza voglia di Real Madrid di Kylian Mbappé. A non avere dubbi sul futuro in maglia merengue del giovane talento francese è, d'altronde, anche lo stesso ex vice-presidente del Monaco Vadim Vasilyev: "Mbappé andrà al Real Madrid. Non so quando lo farà, ma mi sembra una cosa inevitabile", le sue parole a Le Parisien sull'attaccante sbocciato proprio tra le fila del Monaco.