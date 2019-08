UFFICIALE: Newcastle, dall'Eintracht arriva in prestito Jetro Willems

Jetro Willems è un nuovo calciatore del Newcastle. Il laterale mancino classe 1994 lascia l'Eintracht Francoforte con la formula del prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2020. L'olandese nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze con due assist. Questo l'annuncio dei Magpies:

Hello, @JetroWillems_15! 👋🏽

The Netherlands international left-back has arrived on loan from @eintracht_eng. #HelloJetro pic.twitter.com/IG9IKZxEd1

— Newcastle United FC (@NUFC) August 2, 2019